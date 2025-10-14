Rapporti alterati per terre e rocce da scavo da riutilizzare | perquisizioni dei carabinieri anche nel Salento

Nel video dei carabinieri alcune immagini delle perquisizioni dei carabinieri specializzati nella tutela ambientale scaturite dalle indagini avviate nel dicembre scorso e coordinate dalla Procura della Repubblica di Torino.L’operazione si chiama “Terre mascherate”. Gli investigatori ritengono di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Leggi anche questi approfondimenti

FACCIAMO CHIAREZZA SULLA CACCIA : 1 La natura tende davvero a regolarsi da sola.. In ecosistemi completi e non alterati dall’uomo, i rapporti tra prede e predatori si autoregolano. Esempi classici: • Lupi e cervi in equilibrio naturale. • Volpi - facebook.com Vai su Facebook

Falsi rapporti su rifiuti speciali e risanamenti ambientali, otto indagati - Perquisizioni in sei società e due abitazioni nell'ambito dell'operazione "Terre Mascherate" dei Carabinieri del NOE di Torino. Lo riporta rainews.it

Falsificavano analisi su terre inquinate, scoperto sistema fraudolento tra Puglia e Piemonte: 8 indagati - Alcune ditte, d'accordo con un consulente ambientale e con laboratori di analisi compiacenti tra le due regioni, hanno così gestito in modo illecito ingenti quantitativi di rifiuti speciali ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it