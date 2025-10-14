Rapinese ripensa all' organizzazione dei posti auto per residenti | slitta il sorteggio per i pass
Como si prepara a una svolta nella gestione della sosta per i residenti. La giunta comunale ha infatti approvato, nel pomeriggio di lunedì 13 ottobre, una proposta di regolamento completamente rinnovata che riscrive le regole sugli abbonamenti agevolati ai parcheggi blu e gialli. Si tratta di un. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Altre letture consigliate
Rapinese ripensa all'organizzazione dei posti auto per residenti: slitta il sorteggio per i pass - La giunta comunale ha infatti approvato, nel pomeriggio di lunedì 13 ottobre, una proposta di regolamento completamente rinnova ... Scrive quicomo.it
“Troppi posti, poche risorse e i bus ci sono”: Como, la delibera che voterà la Lista Rapinese per chiudere le scuole - Si avvicina l’ora della verità – e soprattutto del voto decisivo – sulla maxi riorganizzazione delle scuole comunali voluta dalla giunta Rapinese. Secondo comozero.it