Rapinatore solitario ancora incubo Donna col figlio in braccio assalita caccia all’uomo fra orti e colline
Scandicci, 14 ottobre 2025 – Lo ha sorpreso mentre stava rubandole all’interno dell’auto. Ma quando ha provato ad allontanare il malvivente, è stata spinta, strattonata e buttata a terra. Una nuova brutale aggressione messa a segno dal ‘rapinatore solitario’ che in queste settimane sta mettendo a ferro e fuoco la zona pedecollinare a sud ovest di Firenze. L’ultimo episodio è successo nella zona di Lastra a Signa, nel fine settimana. Il ladro non ha esitato a scagliarsi contro una donna nonostante avesse in grembo il figlioletto di pochi mesi al seno, assicurato con un marsupio. La scena è stata ripresa dalle telecamere a circuito chiuso dell’abitazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
