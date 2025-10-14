Rapinato in pieno giorno il racconto choc | Sono bastati 40 secondi nessuno ha fatto nulla

Erano solo le 9.45 di un normale venerdì mattina a Torino quando la gioielleria di Emiliano Lasaponara viene presa d’assalto da due banditi arrivati in monopattino. Sono incappucciati. Parcheggiano i mezzi. Tirano fuori una mazza dai pantaloni e iniziano a prendere a martellate la vetrina. Spaccano tutto, rubano tre orologi e scappano. Senza che nessuno, neppure i passanti, facciano nulla per impedirlo. Intervistato da Quarta Repubblica, Lasaponara racconta quei drammatici secondo. “È stato disarmante - spiega l’imprenditore - abbiamo sentito un colpo, pensavamo fosse una bomba carta o uno scherzo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Rapinato in pieno giorno, il racconto choc: "Sono bastati 40 secondi, nessuno ha fatto nulla"

