Rapinato e aggredito da un 31enne che ha finto di essere rimasto in panne | perché la denuncia e non l’arresto?

Parmatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Sono indignato nell'apprendere che un 31enne straniero, gravato da diversi precedenti penali, accusato di aver aggredito e rapinato, ferendo con una chiave inglese un automobilista facendogli credere che era rimasto in panne con la macchina, sia stato denunciato anziché arrestato”. Così Giuseppe. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

