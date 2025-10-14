Rapina con lo spray urticante Ruba il fondocassa e fugge

Paura nel pomeriggio di domenica scorsa in un alimentari etnico del centro di Faenza dove si è consumata una rapina, davanti agli occhi di alcuni clienti del negozio. Erano circa le 16.30 quando un giovane italiano è entrato nell’alimentari del centro di Faenza fingendosi cliente. Ha dato un’occhiata all’interno del negozio e poi, a un certo punto, senza destare sospetti, si è avvicinato alla titolare, una donna di mezza età originaria del Bangladesh, ha tirato fuori una bomboletta di spray al peperoncino di libera vendita, e le ha spruzzato il liquido urticante puntando agli occhi. Un lampo e il giovane ha allungato la mano verso il registratore di cassa e ha sottratto 30 euro per poi darsi alla fuga. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rapina con lo spray urticante. Ruba il fondocassa e fugge

