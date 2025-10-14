Rapina al supermercato a Torino in Corso Traiano cassiera terrorizzata con le forbici | arrestato 42enne

Un uomo di 42 anni è stato arrestato a Torino per tentata rapina aggravata dopo aver minacciato la cassiera di un supermercato. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Rapina al supermercato a Torino in Corso Traiano, cassiera terrorizzata con le forbici: arrestato 42enne

