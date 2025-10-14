Raoul Bova e Beatrice Arnera pizzicati di nuovo insieme mano nella mano

Raoul Bova è tornato a sorridere con Beatrice Arnera. Dopo la bufera degli ultimi mesi, che ha segnato la fine della sua lunga relazione con Rocio Munoz Morales, l’attore è stato paparazzato raggiante e rilassato insieme all’attrice. E non è la prima volta. I due, che si sono conosciuti grazie alla fiction Mediaset Buongiorno, mamma, sono già stati sorpresi a pranzo qualche settimana fa. E nonostante i pettegolezzi, continuano a vedersi e ad esplorare il loro rapporto. Raoul Bova e Beatrice Arnera ancora insieme. Raoul Bova e Beatrice Arnera sono stati beccati in esclusiva da Chi mentre camminavano mano nella mano, sorridenti e complici, per le vie di Roma, in zona Prati. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Raoul Bova e Beatrice Arnera pizzicati di nuovo insieme, “mano nella mano”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Raoul Bova, la notizia arriva dai suoi amici ma è già finita sui giornali: “Non ne stava parlando con nessuno” - facebook.com Vai su Facebook

Raoul Bova e Beatrice Arnera pizzicati di nuovo insieme, “mano nella mano” - Raoul Bova e l’attrice Beatrice Arnera sono stati fotografati di nuovo insieme, mano nella mano durante una serata piacevole e intima ... Segnala dilei.it

Raoul Bova e Beatrice Arnera a pranzo insieme in un ristorante romano: «Baci, carezze furtive e un pianto inaspettato (di lui)» - L'incontro tra i due attori, che recitano insieme nella fiction Buongiorno Mamma, è stato svelato da Dagospia, che scrive: «Gli avventori del ristorante non hanno potuto fare a meno di notare l’affett ... Secondo vanityfair.it

Raoul Bova e Beatrice Arnera sempre più vicini: le nuove foto non lasciano dubbi (c’entra Don Matteo) - ’, sono stati nuovamente paparazzati insieme: ecco nel dettaglio cosa sta accadendo. Lo riporta libero.it