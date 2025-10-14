Ramy la Procura insiste ma il Gip respinge la terza richiesta di perizia contro i carabinieri E De Corato si congratula
La vicenda processuale relativa all’incidente che ha portato alla morte del giovane Ramy nel novembre 2024 si arricchisce di un nuovo capitolo giudiziario e politico. Dopo che il Giudice dell’udienza preliminare aveva condannato l’amico della vittima, Fares Bouzidi, ritenendolo responsabile della tragedia, la Procura aveva richiesto una terza perizia per far luce sul ruolo dei due Carabinieri coinvolti. E oggi, alla luce dell’ultima novità procedurale, Riccardo De Corato (FdI) interviene e commenta. Ramy, la Procura insiste: ma il Gip respinge la terza richiesta di perizia contro i carabinieri. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
