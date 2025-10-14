Ramy Elgaml il gip di Milano dice no a perizia chiesta dalla procura I consulenti dei pm avevano escluso lo speronamento volontario
L’incidente probatorio non può essere “ uno strumento per orientare il pm nell’esercizio dell’azione penal e”, ossia per aiutarlo a decidere se chiedere il processo o l’archiviazione. La giudice per le indagini preliminari di Milano, Maria Idria Gurgo di Castelmenardo, motiva così il rigetto della Procura di disporre una perizia “volta a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro stradale” in cui ha perso la vita Ramy Elgaml, lo scorso 24 novembre. I pm, infatti, nella loro istanza avevano scritto che quella perizia doveva servire, anche prima di un processo, per avere “ elementi fondamental i” per decidere, in pratica, se chiedere il rinvio a giudizio per l’amico di Ramy, Fares Bouzidi, ma anche per il carabiniere che guidava l’ultima auto inseguitrice. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
