Raid in una cornetteria spaccata vetrina interna | paura tra i clienti

Fanno esplodere la vetrina di una cornetteria a Scafati, mentre all'interno diversi clienti - anche bambini - sono seduti comodi a consumare un'ordinazione. Tanta paura domenica scorsa, in una cornetteria lungo via Dante Alighieri, quando all'improvviso una vetrata di un dehors è andata in mille. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Stagione 2025 - Rally La Bellezza: The Italian Rally ITA - Come inizio di stagione 2025, abbiamo partecipato al Rally La Bellezza: The Italian Rally, un rally raid che si corre in italia con un format che ti lascia libertà nello scegliere la tua strada e le tue avve - facebook.com Vai su Facebook

Spaccata in farmacia. Prende a calci la vetrina. Ladro in fuga con la cassa - Erano circa le quattro quando il silenzio della strada è stato rotto da una serie di colpi secchi e ripetuti: i ... Lo riporta ilgiorno.it