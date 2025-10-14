Raid in una cornetteria spaccata vetrina interna | paura tra i clienti

Salernotoday.it | 14 ott 2025

Fanno esplodere la vetrina di una cornetteria a Scafati, mentre all'interno diversi clienti - anche bambini - sono seduti comodi a consumare un'ordinazione. Tanta paura domenica scorsa, in una cornetteria lungo via Dante Alighieri, quando all'improvviso una vetrata di un dehors è andata in mille. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

