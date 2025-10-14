Rai vergognoso linciaggio di Incoronata Boccia La solidarietà di Unirai | Gravi calunnie e istigazione all’odio
Vergognoso linciaggio verso la giornalista Rai Incoronata Boccia, capo dell’ufficio stampa della Rai. Barbara Floridia della Vigilanza Rai e tutto il sinistrume l’hanno attaccata alla giugulare per avere espresso un giudizio equilibrato e dunque non mainstream sui teatri di guerra e sulle fake news che spesso inquinano la corretta informazione. Boccia era ad una tavola rotonda intitolata “La storia stravolta e il futuro da costruire”. Era organizzata dall’Unione delle comunità ebraiche italiane (Ucei) e dal Cnel. Boccia ha “osato” affermare il suo punto di vista parlando del Medio oriente e di Gaza: “Si è parlato spesso del cinismo e della spietatezza dell’esercito israeliano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
