RAI A TUTTO SPORT | MONDIALI ANCHE SENZA L’ITALIA COPPA DAVIS ATP FINALS E NON SOLO

Il direttore di Rai Sport Paolo Petrecca conferma la maggiore presenza di sport sulla Tv di Stato, al di là del calcio e della (speriamo di no) mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali 2026. Il nuovo numero uno dello sport in Rai e già contestatissimo direttore di Rai News ha infatti confermato di voler acquistare i diritti dei Mondiali di calcio a prescindere dalla qualificazione dell’Italia. In chiaro su Rai1 verranno trasmesse, per quanto riguarda il tennis, le semifinali e finali della Coppa Davis da Bologna. Confermato il sodalizio con Nitto ATP Finals di Torino dal 9 al 16 novembre. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - RAI A TUTTO SPORT: MONDIALI ANCHE SENZA L’ITALIA, COPPA DAVIS, ATP FINALS E NON SOLO

