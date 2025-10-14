Ragazzo di 17 anni accoltellato in strada fermato il presunto aggressore

Trovato in strada sanguinante con una ferita conseguenza di una coltellata. Un ragazzo non ancora maggiorenne, poi trasportato d'urgenza in ospedale. L'accoltellamento in zona Selva Candida, nella periferia occidentale della Capitale. Sul posto la polizia ha poi trovato il presunto aggressore. 🔗 Leggi su Romatoday.it

