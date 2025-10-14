Ragazzo di 17 anni accoltellato in strada fermato il presunto aggressore

Romatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trovato in strada sanguinante con una ferita conseguenza di una coltellata. Un ragazzo non ancora maggiorenne, poi trasportato d'urgenza in ospedale. L'accoltellamento in zona Selva Candida, nella periferia occidentale della Capitale. Sul posto la polizia ha poi trovato il presunto aggressore. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ragazzo 17 anni accoltellatoSangue e follia improvvisa tra studenti di 17 anni: ritrovata l’arma dentro un tombino - Timori per uno colpito a una gamba, poi tutti e tre vengono dimessi. Come scrive msn.com

ragazzo 17 anni accoltellatoDiciassettenne accoltellato in casa durante rapina, è grave - Un giovane di 17 anni è stato accoltellato questa notte a Campobasso ed è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Cardarelli: l'episodio, sul quale sta indagando la Squadra Mobile, è avvenuto ... Si legge su msn.com

ragazzo 17 anni accoltellatoRagazzo accoltellato nella notte - In queste ore gli uomini della Squadra Mobile stanno ascoltando i testimoni. Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Ragazzo 17 Anni Accoltellato