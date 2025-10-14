Ragazzino aggredito dal branco Inseguito e picchiato a più riprese | la gang voleva cappellino e scarpe
È stato praticamente un agguato quello di cui è stato vittima un tredicenne picchiato e inseguito da un gruppo di ragazzi più grandi di lui che voleva il suo cappellino e le sue scarpe. Un episodio che ha scosso non solo la famiglia del giovane, ma anche la comunità saronnese, turbata dalla violenza di quanto accaduto nel pomeriggio di sabato al quartiere Prealpi. Il ragazzo, in sella alla sua bicicletta insieme a un amico, è stato avvicinato da un gruppo di adolescenti più grandi, tra i 15 e i 16 anni, di origine nordafricana e albanese. Con la scusa di scambiare due parole, lo hanno convinto a seguirli verso il vicino parco dei frati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
