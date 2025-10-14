Raffreddore febbre Covid | ondata di virus respiratori ecco cosa sapere e come comportarsi

Firenze, 14 ottobre 2025 – Con l’arrivo dei primi freddi, aumentano le sindromi respiratorie di stagione. A fare il punto è la dottoressa Elisabetta Alti, vicepresidente dell’Ordine dei Medici di Firenze: “Ci sono tante sindromi para-influenzali delle vie aeree superiori, ma anche delle basse vie respiratorie, quindi polmoniti. Inoltre, sta circolando anche il Covid, che può manifestarsi con laringite, febbre, stanchezza. Per questo raccomando alla popolazione di lavarsi bene le mani e, soprattutto per i fragili, di usare le mascherine nei luoghi affollati o sui mezzi pubblici”. La circolazione di virus respiratori, prosegue Alti, è stata favorita dai primi freddi: “In giro ci sono forme para-influenzali che colpiscono tutti, forse più la popolazione pediatrica rispetto agli adulti, mentre gli anziani al momento appaiono meno colpiti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Raffreddore, febbre, Covid: ondata di virus respiratori, ecco cosa sapere e come comportarsi

Argomenti simili trattati di recente

Consigli del Pediatra: febbre nei bambini Con l’arrivo dei primi freddi, febbre, raffreddore e mal di gola sono tra i disturbi più comuni nei bambini. Ecco alcune indicazioni utili del nostro Pediatra, Dr. Maurizio Olivieri: ? Febbre È un meccanismo di difesa na - facebook.com Vai su Facebook

Raffreddore, tosse e febbre: come distinguere influenza, Covid e altri virus respiratori - Ecco come riconoscere i sintomi, distinguere le malattie respiratorie e capire come curarsi e prevenire i contagi ... Si legge su ilquotidianodellazio.it

A Roma boom di raffreddori e febbre: come capire se è influenza o Covid - Scuole romane piene di assenze per raffreddore e febbre: quando preoccuparsi di influenza o Covid e quali sono i consigli dei medici ... Lo riporta romait.it

Raffreddore, influenza o Covid: perché siamo tutti (o quasi) malati? Come decifrare i sintomi, e come curarsi - In questa stagione sono cominciati i primi malanni, come tosse, raffreddore, febbre: quali sono i virus che stanno circolando, come distinguerli a seconda dei sintomi e cosa fare ... Come scrive msn.com