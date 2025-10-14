Rachel McAdams e Dylan O' Brien lottano per sopravvivere nel trailer di Send Help diretto da Sam Raimi

Il regista ha firmato il thriller a sfumature dark, ma non privo di umorismo, che arriverà nei cinema americani a gennaio. Dylan O'Brien e Rachel McAdams sono i protagonisti del thriller Send Help, che segna il ritorno alla regia di Sam Raimi, e il trailer regala le prime sequenze del film. 20th Century Studios distribuirà il lungometraggio, che segue due personaggi mentre cercano di sopravvivere dopo un incidente aereo, nelle sale americane a partire dal 30 gennaio. Cosa racconterà Send Help Il video promozionale di Send Help mostra Rachel McAdams nel ruolo di Linda Liddle, una dipendente che viene costantemente sottovalutata e trattata in modo irrispettoso, che si ritrova bloccata su un'isola deserta con il suo capo, l'insopportabile Bradley Preston, la . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

