Rachel McAdams e Dylan O' Brien lottano per sopravvivere nel trailer di Send Help diretto da Sam Raimi
Il regista ha firmato il thriller a sfumature dark, ma non privo di umorismo, che arriverà nei cinema americani a gennaio. Dylan O'Brien e Rachel McAdams sono i protagonisti del thriller Send Help, che segna il ritorno alla regia di Sam Raimi, e il trailer regala le prime sequenze del film. 20th Century Studios distribuirà il lungometraggio, che segue due personaggi mentre cercano di sopravvivere dopo un incidente aereo, nelle sale americane a partire dal 30 gennaio. Cosa racconterà Send Help Il video promozionale di Send Help mostra Rachel McAdams nel ruolo di Linda Liddle, una dipendente che viene costantemente sottovalutata e trattata in modo irrispettoso, che si ritrova bloccata su un'isola deserta con il suo capo, l'insopportabile Bradley Preston, la . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Scopri altri approfondimenti
Rilasciato il trailer di Send Help, il nuovo film di Sam Raimi con Rachel McAdams e Dylan O’Brien protagonisti. Vai su X
Owen Wilson e Rachel McAdams Midnight in Paris - 2011 scritto e diretto da Woody Allen - facebook.com Vai su Facebook
Rachel McAdams e Dylan O'Brien lottano per sopravvivere nel trailer di Send Help, diretto da Sam Raimi - Il regista ha firmato il thriller a sfumature dark, ma non privo di umorismo, che arriverà nei cinema americani a gennaio. Da movieplayer.it
Rachel McAdams Gets Stranded on a Deserted Island with Dylan O'Brien in Send Help Trailer - Rachel McAdams and Dylan O'Brien star in the new movie 'Send Help,' from director Sam Raimi and in theaters Jan. Scrive people.com
Rachel McAdams, Dylan O’Brien crash land on a deserted island in ‘Send Help’ trailer - Rachel McAdams is stranded on a deserted island with Dylan O’Brien in the official trailer for Send Help. Da deltaplexnews.com