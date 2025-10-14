La prima stagione tra i professionisti non si dimentica mai, e per Andrea Raccagni Noviero, giovane talento della Soudal Quick-Step, questo 2025 è stato un anno di conferme, scoperte e tanta crescita. Dopo una prima parte di stagione di adattamento, il 21enne ligure ha trovato la giusta direzione nella seconda metà dell’anno, mettendo in mostra qualità interessanti e raccogliendo piazzamenti che lasciano ben sperare per il futuro. Con lui abbiamo tracciato un bilancio della sua prima annata nel World Tour. Il Tour of Guangxi sarà la tua ultima corsa di quest’anno. Che bilancio tracci della tua prima stagione da professionista? “Se me lo avessi chiesto a metà stagione, probabilmente avrei dato una risposta diversa, ma nella seconda parte dell’anno ho trovato davvero il mio ritmo e la mia dimensione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Raccagni Noviero: “Sto trovando la mia dimensione tra i professionisti. Prediligo le corse di un giorno”