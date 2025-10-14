Raccagni Noviero | Sto trovando la mia dimensione tra i professionisti Prediligo le corse di un giorno
La prima stagione tra i professionisti non si dimentica mai, e per Andrea Raccagni Noviero, giovane talento della Soudal Quick-Step, questo 2025 è stato un anno di conferme, scoperte e tanta crescita. Dopo una prima parte di stagione di adattamento, il 21enne ligure ha trovato la giusta direzione nella seconda metà dell’anno, mettendo in mostra qualità interessanti e raccogliendo piazzamenti che lasciano ben sperare per il futuro. Con lui abbiamo tracciato un bilancio della sua prima annata nel World Tour. Il Tour of Guangxi sarà la tua ultima corsa di quest’anno. Che bilancio tracci della tua prima stagione da professionista? “Se me lo avessi chiesto a metà stagione, probabilmente avrei dato una risposta diversa, ma nella seconda parte dell’anno ho trovato davvero il mio ritmo e la mia dimensione. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
Un po' nascosto dalle imprese di Tadej Pogacar e della UAE Team Emirates nelle classiche italiane, c'è anche Andrea Raccagni Noviero, andato in fuga e apparso propositivo molto più del solito. Un cambiamento che si era intravisto già al Tour de Pologne e - facebook.com Vai su Facebook
Coppa Bernocchi Dorian Godon (Decathlon) Tobias Lund Andresen (Picnic PostNL) (“) Giovanni Lonardi (Polti VisitMalta) (“) 4 Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step) (“) 5 Michael Matthews (Jayco AlUla) (“) #CoppaBernocchi #Ciclismo # Vai su X