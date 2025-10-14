Quindicenne accoltellato all'uscita di scuola a Napoli aggredito da gruppo di coetanei
Un ragazzino di 15 anni è stato aggredito in via Benedetto Croce da un gruppo di coetanei che lo hanno ripetutamente accoltellato al fianco; indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
