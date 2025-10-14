Quindicenne accoltellato all'uscita di scuola a Napoli aggredito da gruppo di coetanei

Fanpage.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzino di 15 anni è stato aggredito in via Benedetto Croce da un gruppo di coetanei che lo hanno ripetutamente accoltellato al fianco; indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

quindicenne accoltellato uscita scuolaQuindicenne accoltellato all’uscita di scuola a Napoli, aggredito da gruppo di coetanei - Un ragazzino di 15 anni è stato aggredito in via Benedetto Croce da un gruppo di coetanei che lo hanno ripetutamente accoltellato al fianco; indagano ... Secondo fanpage.it

quindicenne accoltellato uscita scuolaQuindicenne accoltellato all'uscita di scuola, colpito ripetutamente al fianco da coetanei - Quindicenne accoltellato all'uscita di scuola, colpito ripetutamente al fianco da un gruppo di coetanei nel primo pomeriggio. Segnala lostrillone.tv

quindicenne accoltellato uscita scuolaNapoli, 15enne accoltellato all'uscita di scuola: ricoverato in ospedale - Nel primo pomeriggio, i carabinieri della Compagnia Centro sono intervenuti al Pellegrini per un 15enne ferito. Scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Quindicenne Accoltellato Uscita Scuola