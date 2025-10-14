Quilici | Il mio Colosseo pop con i concerti di Sting e le rievocazioni con i gladiatori
Dal 20 ottobre l’architetto romano sarà il direttore dell’Anfiteatro Flavio: “Nuovi varchi d’ingresso contro l’overtourism e spettacoli di eccellenza con posti assegnati”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Parteciperà al nostro importante evento sull'Appia antica l'Arch. Simone Quilici, già Direttore del Parco Archeologico dell'Appia antica e attuale Direttore del Parco Archeologico del Colosseo. Una prestigiosa presenza per Terracina. Un grande onore per la Fo - facebook.com Vai su Facebook