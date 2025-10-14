Qui atalanta Ederson ricompone il muro con De Roon Ora vuole stregare Ancelotti e il Brasile

La vera stagione di José Ederson sta per cominciare, dopo la sosta. Lo scorso 31 agosto il 26enne centrocampista brasiliano si è sottoposto a un'indagine artroscopica per la pulizia del menisco infiammato, un intervento chirurgico, con prognosi da 56 settimane di stop, resosi necessario dopo una serie di fastidi accusati dal giocatore per tutto il mese di agosto. Il numero 15 nerazzurro è rientrato anticipatamente di un paio di settimane sulla tabella di marcia, giocando contro il Bruges quasi 70 minuti e poi altri 74 contro il Como, facendo bene nei primi tempi, calando nei secondi per ovvia mancanza di condizione.

