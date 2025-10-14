Questura di Caserta protagonista alla Settimana della Protezione Civile | FOTO

Casertanews.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Questura di Caserta ha partecipato con entusiasmo alla “Settimana Nazionale della Protezione Civile”, ospitata presso il Presidio Logistico regionale di San Marco Evangelista. All’iniziativa, che ha visto la presenza del Questore, hanno preso parte anche la Polizia Scientifica e la Polizia. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Questura Caserta Protagonista Settimana