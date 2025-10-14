Questura di Caserta protagonista alla Settimana della Protezione Civile | FOTO
La Questura di Caserta ha partecipato con entusiasmo alla “Settimana Nazionale della Protezione Civile”, ospitata presso il Presidio Logistico regionale di San Marco Evangelista. All’iniziativa, che ha visto la presenza del Questore, hanno preso parte anche la Polizia Scientifica e la Polizia. 🔗 Leggi su Casertanews.it
