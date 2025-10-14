Quello è un dolce ma lo scambiano per eroina | arrestato 39enne

Un dolcetto fatto in casa ha portato all'arresto di un uomo di 39 anni, di origine tunisina. Il 39nne, già noto alle forze dell'ordine per precedenti penali, è stato arrestato a Sanremo (Imperia) dagli agenti del locale commissariato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti lo scorso. 🔗 Leggi su Today.it