“Quello che mi piace” – Daniele MazzoleniA cura di Federico CaloiSpazio Quattrocento – Opificio 31, Via Tortona 31, Milano28 ottobre – 3 novembre 2025LUN – DOM 11.00 – 21.00 - ORARIO CONTINUATOIngresso liberoCon la personale “Quello che mi piace”, Daniele Mazzoleni inaugura un nuovo ciclo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Quello che mi piace: Daniele Mazzoleni - Con la personale “Quello che mi piace”, Daniele Mazzoleni inaugura un nuovo ciclo pittorico che rappresenta una tappa centrale della sua ricerca artistica. milanotoday.it scrive

piace daniele mazzoleni“Quello che mi piace”: l’arte Human Pop di Daniele Mazzoleni a Milano - L’arte di Daniele Mazzoleni, definita da Federico Caloi come Human Pop, si distingue per la capacità di fondere dimensione personale e collettiva. Come scrive comunicati-stampa.net

