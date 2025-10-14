Quelli che…era meglio la guerra L’ultima della Albanese | I gazawi esultano? Non è festa è fatica che si scarica

Secoloditalia.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quelli che.era meglio la guerra. Roba da non credere: oltre ai i musi lunghi e alle disquisizioni capziose che a sinistra politici e opinionisti dispensano sul perché la storica missione di pace siglata in Egitto non è poi così storica, si aggiungono dichiarazioni grottesche oltre ogni ragionevolezza.  Oggi che per la prima volta da due anni Gaza non è bombardata; oggi le piazze in Israele e in Palestina sono festanti; il volto degli ostaggi liberati sono un preludio di futuro, eppure c’è chi vive in una “bolla” in un mondo parallelo. Quelli che .si stava meglio quando si stava peggio, ossia quando piovevano bombe. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

quelli che8230era meglio la guerra l8217ultima della albanese i gazawi esultano non 232 festa 232 fatica che si scarica

© Secoloditalia.it - Quelli che…era meglio la guerra. L’ultima della Albanese: “I gazawi esultano? Non è festa è fatica che si scarica”

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Che8230era Meglio Guerra L8217ultima