Quelli che…era meglio la guerra L’ultima della Albanese | I gazawi esultano? Non è festa è fatica che si scarica

Quelli che.era meglio la guerra. Roba da non credere: oltre ai i musi lunghi e alle disquisizioni capziose che a sinistra politici e opinionisti dispensano sul perché la storica missione di pace siglata in Egitto non è poi così storica, si aggiungono dichiarazioni grottesche oltre ogni ragionevolezza. Oggi che per la prima volta da due anni Gaza non è bombardata; oggi le piazze in Israele e in Palestina sono festanti; il volto degli ostaggi liberati sono un preludio di futuro, eppure c'è chi vive in una "bolla" in un mondo parallelo. Quelli che .si stava meglio quando si stava peggio, ossia quando piovevano bombe.

