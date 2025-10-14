Quel patriota calzolaio lodato da Parini
Cucchi Da via Borgogna arrivo in via Anselmo Ronchetti, come sempre attratto da quel suo singolare aprirsi per immettermi nel voltone da cui inizia. A due passi da piazza San Babila, la via conserva un suo antico fascino pittoresco e qui è giusto, necessario ricordare lo speciale personaggio a cui è dedicata. Vissuto tra il 1773 e il 1833, Ronchetti viene indicato dalla targa stradale come "patriota". Fu in effetti un celebre calzolaio della sua epoca, nonché un amante della letteratura, lodato nientemeno che da grandi autori come Carlo Porta, Vincenzo Monti, Giuseppe Parini. Ugo Foscolo, che ne fu amico e lo definì poi "artefice egregio". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
