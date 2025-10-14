Quel Malbianco che ereditiamo | parla Mario Desiati vincitore del Premio Cultura Mediterranea
Un vuoto che si porta dentro. Un’assenza che lo fa svenire nel cuore di Berlino. Per curarsi, Marco deve tornare alle origini. Scavare. È questa la potente indagine di «Malbianco» (Einaudi), il romanzo con cui Mario Desiati, già Premio Strega 2022, ha vinto la XIX edizione del Premio per la Cultura Mediterranea, sezione Narrativa, riconoscimento internazionale assegnato dalla Fondazione Cassa. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Ieri sera, al Teatro Comunale “Nicola Resta” di Massafra, si è tenuta la presentazione del libro Malbianco di Mario Desiati, all’interno del progetto “Fatti di Favole”, organizzata dal partner cuturale “Il Serraglio”. ? A dialogare con l’autore le bibliotecarie, Aria - facebook.com Vai su Facebook