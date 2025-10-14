Quel Malbianco che ereditiamo | parla Mario Desiati vincitore del Premio Cultura Mediterranea

Feedpress.me | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un vuoto che si porta dentro. Un’assenza che lo fa svenire nel cuore di Berlino. Per curarsi, Marco deve tornare alle origini. Scavare. È questa la potente indagine di «Malbianco» (Einaudi), il romanzo con cui Mario Desiati, già Premio Strega 2022, ha vinto la XIX edizione del Premio per la Cultura Mediterranea, sezione Narrativa, riconoscimento internazionale assegnato dalla Fondazione Cassa. 🔗 Leggi su Feedpress.me

quel malbianco che ereditiamo parla mario desiati vincitore del premio cultura mediterranea

© Feedpress.me - Quel «Malbianco» che ereditiamo: parla Mario Desiati, vincitore del Premio Cultura Mediterranea

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Quel Malbianco Ereditiamo Parla