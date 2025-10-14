Quel che è stato è stato Polemiche per la frase di Simona Ventura al GF sull' accordo di pace a Gaza

Ieri sera, 13 ottobre, su Canale 5 è andato in onda un nuovo appuntamento del Grande Fratello. Durante la puntata, a un certo punto, Simona Ventura ha preso la parola per affrontare il delicato tema del conflitto israelo-palestinese. Le sue parole, però, non sono piaciute a tutti e hanno. 🔗 Leggi su Today.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

I confronti con il 2020 non hanno senso perché allora il candidato era nostro e c'è stato di mezzo il governo Draghi con tutto quel che ne consegue. L'elezione non è andata bene perché in Toscana si è scesi se pur di poco dal risultato delle ultime politiche e e Vai su X

«Quel torneo fu speciale davvero. Mi dispiace che poi non siamo riusciti a proseguire quel cammino non andando ai Mondiali. Quel gruppo meritava molto di più. Non partecipare alla coppa del mondo ha interrotto tutto quello che c’era stato di positivo prima. - facebook.com Vai su Facebook

Il "giochetto" è stato scoperto subito, ma è - Il "giochetto" è stato scoperto subito, ma è di quelli che non lasciano scampo ai protagonisti. ilgazzettino.it scrive