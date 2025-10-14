Quei ragazzi venuti dallo Zen dove si gira con la pistola e lo Stato resta a guardare
“Un’immagine iconica dello sfacelo di Palermo è quella degli scooter senza targa, che girano senza problemi, spesso guidati da bambini o con un’intera famiglia in sella”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Altre letture consigliate
81° ANNIVERSARIO DELLA TRAGEDIA DI UPEGA, IVAN BRACCO: “ONORE A QUEI RAGAZZI. W LA RESISTENZA, W LA COSTITUZIONE” - facebook.com Vai su Facebook
…e tutto salta per colpa di quei ragazzi in barca vela. - X Vai su X