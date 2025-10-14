Quattro priorità per Giani presidente bis | dal welfare all’ambiente
FIRENZE – Si è praticamente già insediato il neo governatore bis, Eugenio Giani, rieletto a suon di voti presidente della Regione. Ieri sera, dopo la festa al comitato elettorale, ha commentato la vittoria a Palazzo Strozzi Sacrati. “Questo risultato per me è una soddisfazione enorme. Grazie alle toscane, ai toscani e a questa mia amata Regione. Neri prossimi cinque anni lavorerò per ripagare questa dimostrazione di affetto rispondendo ai bisogni ti tutti i 273 comuni della Toscana, affinché la Regione continui ed essere un ente che, nell’ambito delle sue possibilità, faccia leggi giuste e crei prosperità e benessere, senza mai lasciare indietro nessuno”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Giani, 'io presidente di tutti'. Gli auguri di Meloni - "Mi sento il presidente di tutta la Toscana, per me è una straordinaria soddisfazione, è un'emozione vedere un risultato così evidente e chiaro già alle prime battute, ritengo che indichi una Toscana ... Come scrive ansa.it
Secondo mandato per Eugenio Giani, confermato Presidente della Regione. La prossima legislatura sarà quella della sanità territoriale - Queste le prime dichiarazioni di Eugenio Giani al suo arrivo a Palazzo Strozzi Sacrati, mentre le operazioni di scrutinio delle elezioni regionali tenute nelle giornate di ieri e di oggi volgono al ... Scrive livornopress.it
Toscana, Giani riconfermato presidente: "Ha vinto una regione illuminata e riformista" - Il governatore conquista il suo secondo mandato con "un risultato netto che non lascia spazio a dubbi. Scrive msn.com