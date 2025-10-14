Quattro priorità per Giani presidente bis | dal welfare all’ambiente

FIRENZE – Si è praticamente già insediato il neo governatore bis, Eugenio Giani, rieletto a suon di voti presidente della Regione. Ieri sera, dopo la festa al comitato elettorale, ha commentato la vittoria a Palazzo Strozzi Sacrati. “Questo risultato per me è una soddisfazione enorme. Grazie alle toscane, ai toscani e a questa mia amata Regione. Neri prossimi cinque anni lavorerò per ripagare questa dimostrazione di affetto rispondendo ai bisogni ti tutti i 273 comuni della Toscana, affinché la Regione continui ed essere un ente che, nell’ambito delle sue possibilità, faccia leggi giuste e crei prosperità e benessere, senza mai lasciare indietro nessuno”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it