Quattro amici e un viaggio in Italia in Piemonte e a Torino si gira un film svedese | location e attori

Quattro amici, tutti recentemente in pensione, intraprendono un viaggio in Italia, dove Eva ha ereditato un uliveto. Quello che inizia come un semplice viaggio per sistemare questioni legali e organizzare una vendita si trasforma presto in qualcosa di più. Una volta lì, emerge una domanda: cosa. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Scopri altri approfondimenti

Eravamo quattro amici al bar Mark Knopfler Paul Simon Peter Gabriel Eric Clapton - facebook.com Vai su Facebook

I quattro amici ristoratori che hanno inventato la prima associazione delle trattorie italiane per approfondire leggi l'articolo qui: - X Vai su X

Quattro amici e un viaggio in Italia, in Piemonte e a Torino si gira un film svedese: location e attori - Quattro amici, tutti recentemente in pensione, intraprendono un viaggio in Italia, dove Eva ha ereditato un uliveto. Secondo torinotoday.it

Avventura dai Tropici: Il Viaggio di Quattro Friulani verso Parigi dal Madagascar - Quattro giovani friulani, dopo aver trascorso alcuni giorni in Madagascar a causa di manifestazioni di piazza, sono finalmente pronti a tornare in Europa. Come scrive notizie.it

Viaggio Italia, le avventure tra sport e unità spinali di due ragazzi in carrozzina - Danilo e Luca, torinesi in carrozzina, riprendono il loro Viaggio Italia, percorso a tappe lungo lo Stivale per mostrare che la disabilità non è un ostacolo a una vita vissuta pienamente Viaggio ... disabili.com scrive