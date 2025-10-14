Quasi un milione di alunni stranieri nelle scuole italiane | i nuovi volti della demografia e le sfide dell’inclusione

Nel 2024, il sistema scolastico conta 910.984 alunni con cittadinanza non italiana, pari all’11,5% del totale degli studenti, secondo quanto rilevato dal XXXIV Rapporto Immigrazione Caritas-Migrantes presentato oggi a Roma. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

