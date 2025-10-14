Quasi trenta gradi a Napoli sembra di essere in estate in pieno ottobre|VIDEO

Splendida giornata di sole oggi a napoli dove la temperatura ha quasi toccato i trenta gradi e sono state migliaia e migliaia le persone che ne hanno approfittato per passeggiare sul lungomare. Tanti anche coloro che hanno fatto il bagno. Insomma. a Napoli l'estate continua. 🔗 Leggi su Napolitoday.it