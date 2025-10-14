Quasi trenta gradi a Napoli sembra di essere in estate in pieno ottobre|VIDEO

Napolitoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Splendida giornata di sole oggi a napoli dove la temperatura ha quasi toccato i trenta gradi e sono state migliaia e migliaia le persone che ne hanno approfittato per passeggiare sul lungomare. Tanti anche coloro che hanno fatto il bagno. Insomma. a Napoli l'estate continua. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

quasi trenta gradi napoliStop al freddo, quasi 30 gradi in Italia: si torna al mare questo giorno - Tra poco ci lasceremo alle spalle, almeno per un po', il freddo di questi ultimi giorni. diregiovani.it scrive

quasi trenta gradi napoliLe previsioni meteo di Napoli e Campania: arrivano le ottobrate, temperature in aumento - Arrivano le ottobrate anche in Campania: caldo fuori stagione e giornate più simili a quelle di fine estate che a quelle di metà autunno ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Quasi Trenta Gradi Napoli