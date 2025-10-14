Quasi in 500 allo screening diabetologico in fiera a Vasto
Quasi 500 persone hanno aderito allo screening diabetologico in fiera domenica scorsa, promosso dai tre Lions club vastesi (Host, Vasto Adriatica Vittoria Colonna e New Century). L’evento, reso possibile grazie alla collaborazione del Comune di Vasto e di Confcommercio e al patrocinio. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
