Quasi 300 milioni per il Cis Capitanata | la difesa dal rischio infiltrazioni mafiose sulle procedure di gara

Foggiatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 12 ottobre a Roma è stato siglato un protocollo sulla legalità per garantire un'azione di vigilanza collaborativa nell'attuazione del Contratto Istituzionale di Sviluppo della Provincia di Foggia.La firma è avvenuta tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione rappresentata dal presidente. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

