Quasi 300 milioni per il Cis Capitanata | la difesa dal rischio infiltrazioni mafiose sulle procedure di gara
Martedì 12 ottobre a Roma è stato siglato un protocollo sulla legalità per garantire un'azione di vigilanza collaborativa nell'attuazione del Contratto Istituzionale di Sviluppo della Provincia di Foggia.La firma è avvenuta tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione rappresentata dal presidente. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Un mercato da quasi 900 milioni di dollari Le #ebike stanno rivoluzionando la mobilità urbana nel continente africano. L’#Italia c’è e gioca un ruolo chiave. - X Vai su X
Quasi 7 milioni di italiani esclusi dal servizio pubblico di fognatura, 41 Comuni ne sono del tutto privi - facebook.com Vai su Facebook
Quasi 300 milioni per il Cis Capitanata: la difesa dal rischio infiltrazioni mafiose sulle procedure di gara - Il rinnovo del protocollo, il terzo richiesto e ottenuto dall'Anac, è ritenuto un passaggio cruciale per la gestione dei fondi. Riporta foggiatoday.it