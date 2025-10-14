Quartieri Spagnoli blitz al murales Maradona | sequestrate magliette e gadget ispirati al Pibe de Oro

Giornata di blitz al murales di Maradona presso i Quartieri Spagnoli, nel cuore di Napoli. Stando a quanto riporta Fanpage.it, le forze dell’ordine hanno popolato improvvisamente la zona ponendo sotto sequestro alcune magliette, cimeli e svariati gadget riguardanti l’ex numero 10 argentino. Blitz al murales di Maradona ai quartieri spagnoli: i dettagli. “Blitz della Polizia Locale di Napoli al murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli, meta di migliaia di turisti da tutto il mondo. Sequestrate magliette di calcio e vari gadget ispirati al Pibe de Oro. Gli agenti dell’Unità Operativa Avvocata sono entrati in azione questa mattina in via Emanuele De Deo, dove si trova il “santuario” popolare del calciatore considerato il più forte del mondo di tutti i tempi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Quartieri Spagnoli, blitz al murales Maradona: sequestrate magliette e gadget ispirati al Pibe de Oro

Altre letture consigliate

Lutto ai Quartieri Spagnoli, è morto il ristoratore Stefano Preziosi - https://nap.li/4m7o - facebook.com Vai su Facebook

Blitz al murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli, sequestrate magliette e gadget - Nel mirino della Polizia Locale due attività commerciali. Si legge su fanpage.it

Blitz della Polizia, interdetto il Murales di Maradona. I turisti: "Cosa succede?". Il motivo - Il Murales dedicato a Diego Armando Maradona ai Quartieri Spagnoli è diventato una vera e propria attrazione della città di Napoli. msn.com scrive

Napoli, Politano e Spinazzola in visita al murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli: una serata tra emozioni e tifosi - Ieri sera, i Quartieri Spagnoli sono stati il palcoscenico di un incontro che ha emozionato i tifosi del Napoli. Segnala ilmattino.it