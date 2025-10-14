Quartiere Leuca annunciata la fattibilità della riapertura completa dei ponticelli

Lecceprima.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE – Per alleviare i disagi dei conducenti che si trovano incolonnati al passaggio a livello di via Dell’Abate, è stata annunciata oggi nel corso della commissione consiliare Traffico la riapertura completa dei ponticelli che collegano via Corvaglia e via Puccini. Dei due esistenti, uno fu. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

quartiere leuca annunciata fattibilit224Quartiere Leuca, annunciata la fattibilità della riapertura completa dei ponticelli - In commissione consiliare passo in avanti per rendere nuovamente carrabile l’attraversamento tra via Corvaglia e via Dell’Abate. Scrive lecceprima.it

Cerca Video su questo argomento: Quartiere Leuca Annunciata Fattibilit224