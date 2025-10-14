Quartiere invaso dall’odore di marijuana | arrestato un 35enne nel Bellunese Aveva quaranta piante di cannabis in casa
Quaranta piantine di cannabis e 8,5 chili di marijuana in fase di essiccazione sono stati trovati dai carabinieri nell’abitazione di un 35enne ad Alano di Piave, frazione di Setteville in provincia di Belluno. Ad attirare l’attenzione dei vicini il fortissimo odore che aveva invaso l’intero quartiere: seguendo la “ scia ” olfattiva fino alla fonte, i militari della compagnia di Feltre sono arrivati alla scoperta. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e le piante e il prodotto sono stati sequestrati. L'articolo Quartiere invaso dall’odore di marijuana: arrestato un 35enne nel Bellunese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
