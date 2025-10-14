Quarta vittoria di fila per l' Italia Under 21 Armenia ko 5-1
A Cremona doppietta di Camarda e reti di Dagasso, Fini ed Ekhator. CREMONA - Un po' di fatica nello sbloccare la gara ma ancora un'ottima prestazione per l'Italia Under 21, che prosegue nel suo percorso netto, centrando la quarta vittoria in altrettante partite giocate nelle qualificazioni agli Euro. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Argomenti simili trattati di recente
A Cremona gli Azzurrini vanno caccia della quarta vittoria consecutiva nelle qualificazioni all'Europeo. Alle 18.15 la sfida all'Armenia in diretta su Rai 2 #Under21 #Azzurrini #VivoAzzurro - facebook.com Vai su Facebook
#F4 Italia | Misano #2 2025, Gara 3 (Gruppo A-C): Gabriel Gomez prende la sua quarta vittoria stagionale ? di: Riccardo Puccetti Articolo completo qui https://p300.it/f4-italia-misano-2-2025-gara-3-gruppo-a-c-gabriel-gomez-prende-la-sua-quarta-vittoria Vai su X
Quarta vittoria di fila per l’Italia Under 21, Armenia ko 5-1 - Un pò di fatica nello sbloccare la gara ma ancora un'ottima prestazione per l'Italia Under 21, che prosegue nel suo percorso netto, ... Scrive italpress.com
Pagelle Italia-Armenia U21 5-1: Dagasso cambia la partita, Camarda letale, Koleosho è ovunque. Fortini flop - Dagasso apre, Camarda fa doppietta, Fini ed Ekhator per il 5- Lo riporta sport.virgilio.it
Diretta Qualificazioni Euro Under 21, Italia-Armenia: segui la cronaca LIVE - L'Italia Under 21 affronta l'Armenia Under 21 nelle qualificazioni agli Europei. Scrive calciomercato.it