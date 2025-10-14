Quarta pista Coronas | Un investimento che rafforza l’economia di Fiumicino

Fiumicino, 14 ottobre 2025 – “La realizzazione della quarta pista all’aeroporto di Fiumicino rappresenta un’opportunità concreta di crescita economica e occupazionale per il territorio”. A parlare è Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale di Fiumicino, che aggiunge “l’espansione dello scalo consolida il ruolo strategico del nostro Comune nel sistema dei trasporti nazionali e internazionali”. “Forza Italia sostiene ogni intervento capace di attrarre investimenti e generare lavoro, mantenendo al tempo stesso alta l’attenzione sulla competitività del nostro aeroporto — conclude Coronas — il futuro di Fiumicino passa dallo sviluppo infrastrutturale e dalla capacità di cogliere le sfide della modernità”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it