Quarta edizione per ViralizzAmi | 8 creator sfidano il web

Sbircialanotizia.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Numeri straordinari e un nuovo capitolo che promette scintille: Radio Kiss Kiss rilancia ViralizzAmi, il social talent che torna alla quarta edizione con otto creator e una sfida pensata per mettere alla prova la capacità di conquistare il web nel più grande esperimento di viralità italiana. Il ritorno di ViralizzAmi Dopo tre stagioni travolgenti, che . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

