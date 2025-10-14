Quarant' anni dell' assassinio di Siani | il fratello Paolo incontra gli studenti dell' ITE Amabile
Quaranta anni fa il barbaro assassinio del giornalista de Il Mattino Giancarlo Siani, punito con la morte dalla camorra per aver scritto semplicemente la verità sulla cattura del boss di Torre Annunziata, Valentino Gionta. Il fratello Paolo, medico ed ex parlamentare, venerdì mattina alle ore 11. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Approfondisci con queste news
Un avvocato inglese di quarant’anni ha battuto Pogacar a casa sua Si chiama Andrew Feather. Pogacar ha dato a tutti cinque minuti di vantaggio, li ha preso uno ad uno. Ma non Andrew Feather che ha vinto la corsa https://www.ilnapolista.it/2025/10/un-avvoc - facebook.com Vai su Facebook
Quarant’anni fa entrava in vigore la legge federale sui sentieri escursionistici. Ma non è solo il fatto che c'è una norma nazionale a rendere unica al mondo questa rete pedestre. Negli ultimi tempi, però, questo patrimonio è messo a dura prova. - X Vai su X
"Quaranta anni senza Siani", in onda su Rai3 il 23 settembre - A quarant'anni dall'assassinio di Giancarlo Siani, il giornalista del Mattino ucciso dalla camorra il 23 settembre 1985 a soli 26 anni, Combo International in collaborazione con Rai Documentari ... Scrive ansa.it
Siani, 40 anni fa l’omicidio del cronista. Mattarella: “L’assassinio dei giornalisti è un assassinio delle nostre libertà” - Il presidente della Repubblica: "La sua testimonianza vive nella società che rifiuta l'oppressione delle mafie" ... Riporta dire.it
Siani, ovvero quelle parole «con la schiena dritta» - Spesso nei suoi articoli Giancarlo Siani, il giornalista de «Il Mattino» assassinato dalla camorra il 23 settembre di quaranta anni fa, citava dati, statistiche e numeri, ... Da ilmattino.it