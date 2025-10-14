Quarant' anni dell' assassinio di Siani | il fratello Paolo incontra gli studenti dell' ITE Amabile

Avellinotoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quaranta anni fa il barbaro assassinio del giornalista de Il Mattino Giancarlo Siani, punito con la morte dalla camorra per aver scritto semplicemente la verità sulla cattura del boss di Torre Annunziata, Valentino Gionta. Il fratello Paolo, medico ed ex parlamentare, venerdì mattina alle ore 11. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

"Quaranta anni senza Siani", in onda su Rai3 il 23 settembre - A quarant'anni dall'assassinio di Giancarlo Siani, il giornalista del Mattino ucciso dalla camorra il 23 settembre 1985 a soli 26 anni, Combo International in collaborazione con Rai Documentari ... Scrive ansa.it

Siani, 40 anni fa l’omicidio del cronista. Mattarella: “L’assassinio dei giornalisti è un assassinio delle nostre libertà” - Il presidente della Repubblica: "La sua testimonianza vive nella società che rifiuta l'oppressione delle mafie" ... Riporta dire.it

quarant anni assassinio sianiSiani, ovvero quelle parole «con la schiena dritta» - Spesso nei suoi articoli Giancarlo Siani, il giornalista de «Il Mattino» assassinato dalla camorra il 23 settembre di quaranta anni fa, citava dati, statistiche e numeri, ... Da ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Quarant Anni Assassinio Siani