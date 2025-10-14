Quarant' anni dalla scomparsa di Alfredo de Marsico | incontro ad Avellino

A 40 anni dalla scomparsa Alfredo de Marsico, l'Associazione Irpini per l’Irpinia e l'Ordine degli Avvocati di Avellino organizzano un incontro commemorativo che si svolgera' il giorno 25 ottobre 2025, alle ore 16 presso il Carcere Borbonico di Avellino, P.zza Alfredo de Marsico, Avellino. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

