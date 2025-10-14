Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento

Il valore del PSV oggi Alla data odierna, 14 Ottobre 2025, il prezzo del gas naturale all’ingrosso sul mercato italiano (PSV) si attesta a 32,63 euroMWh, che corrisponde a circa 0,308 euroSmc (utilizzando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,69 Smc). Andamento e tendenze recenti del PSV Negli ultimi giorni il prezzo del PSV ha mostrato una leggera tendenza al ribasso, dopo una fase di relativa stabilità. Dall’inizio di Ottobre 2025, il valore si è mantenuto tra i 30 e i 34 euroMWh (0,28 – 0,32 euroSmc), con una lieve diminuzione rispetto ai livelli di fine Settembre. La volatilità resta contenuta, segno di un mercato che, almeno per il momento, non registra particolari tensioni né rialzi improvvisi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

