Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento
Il valore del PSV oggi Alla data odierna, 14 Ottobre 2025, il prezzo del gas naturale all’ingrosso sul mercato italiano (PSV) si attesta a 32,63 euroMWh, che corrisponde a circa 0,308 euroSmc (utilizzando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,69 Smc). Andamento e tendenze recenti del PSV Negli ultimi giorni il prezzo del PSV ha mostrato una leggera tendenza al ribasso, dopo una fase di relativa stabilità. Dall’inizio di Ottobre 2025, il valore si è mantenuto tra i 30 e i 34 euroMWh (0,28 – 0,32 euroSmc), con una lieve diminuzione rispetto ai livelli di fine Settembre. La volatilità resta contenuta, segno di un mercato che, almeno per il momento, non registra particolari tensioni né rialzi improvvisi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Leggi anche questi approfondimenti
“AD OGGI #KONE VALE DI PIÙ DI PIO #ESPOSITO” ? La nostra Eleonora Trotta a CMIT Live: “Pio Esposito è un attaccante molto forte, dal futuro assicurato. Su indicazione di #Chivu, l’Inter in estate ha rifiutato diverse offerte per lui. Ma se parliamo del pre - X Vai su X
Con l’Audace, il tifo vale un premio! vieni in Tendostruttura e gioca con noi Indovina il minuto del primo gol dell’Audace GRANDE NOVITÀ! Prima del match di oggi col Bitonto, potrai comunicare in biglietteria il minuto in cui pensi arriverà il primo g - facebook.com Vai su Facebook