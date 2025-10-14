Quanto guadagna Kim Min-jae al Bayern Monaco

2025-10-14 15:56:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Il difensore sudcoreano torna sotto i riflettori del calciomercato: la sua situazione contrattuale al Bayern Monaco. La consacrazione a Napoli e lo Scudetto, poi il trasferimento in Germania tra grandi aspettative. E ora per Kim Min-jae una nuova possibilità: tornare in Italia. Il difensore sudcoreano torna a fare capolino tra i nomi che possono accendere il mercato invernale. Il classe 1996 d’altronde oggi fatica al Bayern Monaco, che due anni fa aveva speso quasi 60 milioni di euro per strapparlo alla Serie A e portarlo in Baviera, e alcuni club italiani da mesi hanno fiutato la possibilità di scommettere su di lui. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

