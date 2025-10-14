Quanto costa oggi l’energia elettrica?
Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Questo valore, espresso in euroMWh, viene poi convertito in eurokWh per una maggiore comprensione da parte dei consumatori (1 euroMWh = 0,001 eurokWh). Al 14 Ottobre 2025, il PUN si attesta a 0,119 €kWh, mostrando una leggera crescita rispetto ai mesi precedenti. Nel mercato libero, il prezzo dell’energia elettrica può variare sensibilmente in base al contratto scelto e alle condizioni offerte dai diversi fornitori. Tuttavia, il PUN rimane un riferimento fondamentale per valutare la convenienza delle offerte rispetto al costo all’ingrosso. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
