Quanto costa comprare casa a Monza | la mappa con le zone dove si può spendere meno e dove si investe in città

Monzatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Monza è nella top ten delle città (capoluogo di provincia) più care in Italia per comprare casa. La città di Teodolinda (nota ai più per l’autodromo e il parco), secondo un’elaborazione del portale Casa.it, è il nono capoluogo di provincia più caro per comprare un appartamento dopo Milano. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

