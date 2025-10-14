Quanto aspettare per cercare una nuova gravidanza dopo un cesareo?
Buongiorno dottoressa, volevo chiederle una cosa. Dopo un parto cesareo, quanto tempo è consigliabile aspettare prima di cercare una nuova gravidanza? Ci sono rischi maggiori se la seconda gravidanza arriva troppo presto? La ringrazio, perché sto valutando quando cominciare a cercare un secondo bebè. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Per cercare un nuovo lavoro, devi trovare la giusta insegnante… ma per imparare ad amare non puoi aspettare L’amore all’improvviso - Larry Crowne, stasera su #La5! - facebook.com Vai su Facebook
"Quanto aspettare per cercare una nuova gravidanza dopo un cesareo?" - Quanto tempo aspettare dopo un cesareo per cercare una nuova gravidanza? Come scrive gravidanzaonline.it