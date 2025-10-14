Quanti soldi si guadagnano ai Mondiali di ginnastica artistica? Montepremi ai minimi storici

Il montepremi dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica non sarà molto generoso: gli atleti, che saranno impegnati a Jakarta (Indonesia) dal 19 al 25 ottobre, dovranno spartirsi 78.000 franchi svizzeri (circa 83.900 euro). Questa è la cifra garantita dalla Federazione Internazionale per l’appuntamento più importante della stagione, che essendo in anno post-olimpico non prevede le gare a squadre ed è riservato esclusivamente agli individualisti (massimo sei uomini e quattro donne per Nazione). Il prize money indicato nelle direttive diffuse dalla FIG è infatti minimalista: i vincitori dei concorsi generali individuali beneficeranno di 5. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quanti soldi si guadagnano ai Mondiali di ginnastica artistica? Montepremi ai minimi storici

