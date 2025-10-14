Quando segui Google Maps ma sei a Venezia Attenti | l’incidente di una turista diventa virale – Video

Disavventura per una turista polacca a Venezia. La giovane ragazza, Wiktoria Guzenda, stava seguendo alla lettera Google Maps nella città italiana quando è finita in un canale. Il navigatore, infatti, le suggeriva di andare “dritto” e lei così ha fatto. “State attenti”, ha avvertito l’influencer, mostrando anche i secondi dopo l’involontario tuffo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

